КНДР резко раскритиковала совместные учения Южной Кореи и США
По мнению КНДР, развертывание зарубежной военной техники, в том числе стратегических вооружений, также должно быть полностью прекращено
КНДР подвергла критике власти Южной Кореи за проведение совместных военные учений с США по перехвату морских судов, которые нарушают режим международных санкций, назвав эти маневры главным источником напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу центральной газетой народной республики "Нодон синмун".
"Эти совместные учения, которые были проведены южнокорейскими военными с США, идут вразрез с желанием народа и с требованиями международного сообщества", — отмечается в комментарии. По мнению авторов статьи, подобные шаги ставят под угрозу мирные усилия на Корейском полуострове.
"Военные учения совместно с иностранными вооруженными силами, которые являются главным источником напряженности на Корейском полуострове, не должны допускаться, — подчеркивается в статье. — Развертывание зарубежной военной техники, в том числе стратегических вооружений, также должно быть полностью прекращено".
Резкую критику властей КНДР вызвали военные учения, проведенные в начале апреля близ южнокорейского острова Чеджудо, для участия в которых в район маневров ранее прибыл корабль береговой охраны США Bertholf. Американские моряки совместно с морской полицией Южной Кореи в ходе учений отрабатывали действия по пресечению нарушений введенных в отношении КНДР санкций, в частности перехват судов, нелегально перегружающих в открытом море запрещенные товары и нефтепродукты.
Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.
Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.
Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.
Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.
Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.
Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.
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