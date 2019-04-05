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КНДР резко раскритиковала совместные учения Южной Кореи и США

Сегодня, 06:29

По мнению КНДР, развертывание зарубежной военной техники, в том числе стратегических вооружений, также должно быть полностью прекращено

Фото: AFP
КНДР резко раскритиковала совместные учения Южной Кореи и США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/8a5/1f4/5c68a51f45027.jpg Другие страны По мнению КНДР, развертывание зарубежной военной техники, в том числе стратегических вооружений, также должно быть полностью прекращено

КНДР подвергла критике власти Южной Кореи за проведение совместных военные учений с США по перехвату морских судов, которые нарушают режим международных санкций, назвав эти маневры главным источником напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу центральной газетой народной республики "Нодон синмун".

"Эти совместные учения, которые были проведены южнокорейскими военными с США, идут вразрез с желанием народа и с требованиями международного сообщества", — отмечается в комментарии. По мнению авторов статьи, подобные шаги ставят под угрозу мирные усилия на Корейском полуострове.

"Военные учения совместно с иностранными вооруженными силами, которые являются главным источником напряженности на Корейском полуострове, не должны допускаться, — подчеркивается в статье. — Развертывание зарубежной военной техники, в том числе стратегических вооружений, также должно быть полностью прекращено".

Резкую критику властей КНДР вызвали военные учения, проведенные в начале апреля близ южнокорейского острова Чеджудо, для участия в которых в район маневров ранее прибыл корабль береговой охраны США Bertholf. Американские моряки совместно с морской полицией Южной Кореи в ходе учений отрабатывали действия по пресечению нарушений введенных в отношении КНДР санкций, в частности перехват судов, нелегально перегружающих в открытом море запрещенные товары и нефтепродукты.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег США, КНДР, Южная Корея

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Источник:

ТАСС

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