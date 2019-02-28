КНДР заявила, что сделала реалистичное предложение США на саммите в Ханое

Во время двухдневного саммита лидеры КНДР и США провели серьезные и сдержанные дискуссии и проявляли обоюдную сдержанность

Фото: AFP

КНДР заявила, что сделала реалистичное предложение США на саммите в Ханое //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/778/1da/5c77781da6da1.jpg 2019-02-28T21:53:00+02:00 Другие страны Во время двухдневного саммита лидеры КНДР и США провели серьезные и сдержанные дискуссии и проявляли обоюдную сдержанность

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели серьезные дискуссии в ходе второго саммита в Ханое. Как отметил глава МИД КНДР Ли Ен Хо в четверг в ходе экстренного брифинга для узкого круга журналистов, северокорейская делегация в ходе переговоров сделала США реалистичное предложение.

"Во время двухдневного саммита лидеры КНДР и США провели серьезные и сдержанные дискуссии и проявляли обоюдную сдержанность", — отметил он.

"На основе принципов построения доверия и разрешения проблем на основе искренности, которые были приняты по итогам первого саммита КНДР — США в Сингапуре, мы сделали реалистичное предложение в ходе этой встречи", – указал глава МИД КНДР.

Накануне Помпео заявил, что Трамп сам принял решение не подписывать соглашение с КНДР. Также госсекретарь опроверг, что Вашингтон якобы отказался требовать от Пхеньяна раскрыть данные о всех ядерных объектах на территории КНДР.

Ранее мы писали, почему провалились переговоры Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита – старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Дональд Трамп заявил, что саммит США-КНДР был продуктивным, однако стороны приняли решение не подписывать никаких соглашений.

При этом он отметил, что санкции, введенные Вашингтоном против Северной Кореи, сохраняются, несмотря на то, что КНДР хотела, чтобы они были сняты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " КНДР заявила, что сделала реалистичное предложение США на саммите в Ханое". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.