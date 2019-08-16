КНДР снова запустила два неопознанных снаряда

Министерство обороны Японии предупреждало о сохранении вероятности ракетных испытаний в КНДР до окончания учения США и Южной Кореи

/ Фото: AFP

КНДР произвела взапуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. В настоящее время КНШ изучает полученную о запуске информацию.

Ранее Министерство обороны Японии предупреждало о сохранении вероятности ракетных испытаний в КНДР до окончания учения США и Южной Кореи.

Это уже шестой по счету запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели.

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Ранее в Пхеньяне заявили, что пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне совместных военных учений двух стран.

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Напомним, тактические управляемые ракеты были запущены на базе в западной части страны. Они пролетели над Пхеньяном и центральным внутренним районом КНДР и "нанесли точный удар по указанной цели – острову в Восточном море". Как отмечается, за пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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