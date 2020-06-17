КНДР возобновляет военные учения вблизи границы с Южной Кореей

В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения

Северная Корея, которая ранее взорвала межкорейский офис связи, разместит военных в районе Кэсона и окрестностях гор Кымгансан на границе с Южной Кореей.

Об этом, во вторник, 16 июня, говорится в заявлении генштаба КНДР, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

В генштабе отметили, что в туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон для их защиты "будут развернуты подразделения уровня полка и необходимые огневые подразделения".

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Напомним, что КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения.

Ранее в заявлении сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон, которая неофициально служит руководителем аппарата Ким Чен Ына, предупредила, что прекратит межкорейское военное соглашение 2018 года, если Южная Корея не сможет помешать перебежчикам и активистам разбрасывать антипхеньянские листовки в приграничных районах.

О том, как Северная Корея угрожает соседям ракетами, смотрите видео:

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