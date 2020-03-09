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КНДР запустила три ракеты в сторону Японии: подробности

9 марта, 07:39

Тина Наринецкая

Ракеты упали за пределами экономической зоны Японии

Северокорейские военные выпустили в сторону Японского моря три ракеты. Об этом сообщили в генштабе Республики Корея.

Как рассказали в южнокорейском военном командовании, их запустили из районов, прилегающих к восточному городу Сондок в провинции Хамген-Намдо. По данным издания NHK, ракеты, вероятно, были баллистическим. В японском правительстве рассказали, что они упали за пределами японской исключительной экономической зоны. Объекты пролетели в северо-восточном направлении от 100 до 200 километров и упали в воды моря через несколько минут после запуска.

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Из-за сложившейся ситуации правительство Японии планирует провести заседание Совета национальной безопасности.

Напомним, недавно Япония заявляла, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет. Центральное телеграфное агентство Кореи, в свою очередь объявило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын 2 марта провел учения дальнобойной артиллерии.

Ранее мы писали, что на февральском саммите США и КНДР пытались обсудить ядерное разоружение Корейского полуострова, но прийти к консенсусу стороны не смогли и досрочно прекратили встречу.

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Япония ракета КНДР запуск Северная Корея

Источник: Интерфакс

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