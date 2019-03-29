КНДР завершает восстановление главного ракетного полигона – разведка

Северная Корея может вести подготовку к проведению в ближайшее время новых ракетных испытаний

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КНДР завершает восстановление главного ракетного полигона – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg 2019-03-29T14:50:00+02:00 Другие страны Северная Корея может вести подготовку к проведению в ближайшее время новых ракетных испытаний

Работы по восстановлению главного ракетного полигона КНДР Сохэ в районе Тончхан-ни провинции Пхенан-Пукто на западе страны, начатые в феврале, практически завершены. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в парламентском комитете по делам разведки представитель Национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС), передает телеканал KBS.

Представитель НРС в этой связи не исключил возобновление в скором времени ракетных пусков в качестве реакции Пхеньяна на застой в переговорах с Вашингтоном по денуклеаризации.

Ранее Общественное радио США со ссылкой на проведенный анализ снимков с коммерческих спутников выступило с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время новых ракетных испытаний.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявил на брифинге для журналистов, что американское правительство сочло бы возможный новый запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в прошлом году встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4". Западные специалисты предположили, что данный запуск являлся прикрытием для испытания баллистической ракеты большой дальности.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с СШАо денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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