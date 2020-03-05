КНР готова помочь странам, пострадавшим от коронавируса

Страны могут сотрудничать для создания эффективной вакцины против коронавируса

Китайские власти готовы предоставить активную помощь странам, серьезно пострадавшим в результате вспышки нового коронавируса. Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

"Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация", — сообщил он.

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По его словам, правительство Китая будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса. Ма Чжаосюй подчеркнул, что Пекин продолжит уделять пристальное внимание этой проблеме, обеспечивая полную прозрачность в ходе борьбы с заболеванием.

Видео: Thomson Reuters

Напомним, что власти Индонезии хотят разместить на одном из необитаемых островов больницу и карантинный центр для инфицированных коронавирусом. Там сохранилась бараки, в которых с 1976 по 1996 год размещались беженцы из Вьетнама.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США одобрила документы о борьбе со вспышкой коронавируса COVID-19 на сумму 8,3 млрд долларов.

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