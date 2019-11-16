Когда в Гааге будут судить Гиркина и почему в Тбилиси снова протесты: главные новости мира

Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

В российском колледже школьник устроил бойню, а в Facebook отчитались о результатах борьбы с насилием и порнографией. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Турции покончил с собой основатель "Белых касок"

Турецкие следователи считают самоубийство основной версией гибели сооснователя сирийской неправительственной добровольческой организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле на этой неделе.

Из его медицинских карт полиция узнала, что мужчина обращался к врачам из-за проблем с психикой. К тому же некоторые СМИ сообщили о том, что он принимал антидепрессанты и снотворное, а по словам его супруги Эммы Винберг, несколько недель назад Ле Мезюрье посещали мысли о самоубийстве. На время расследования Винберг запрещено покидать территорию Турции, хотя тело ее покойного мужа отправили на родину – в Великобританию.

В то же время президент Сирии Башар Асад обвинил в смерти основателя "Белых касок" и бывшего британского разведчика турецкие спецслужбы, заявив, что Ле Мезюрье ликвидировали по указанию ЦРУ, поскольку он, как и убитые главари террористических группировок Усама бен Ладен и Абу Бакр аль-Багдади, "знали важные секреты".

"Они стали обузой после того, как исполнили свои роли", – сказал Асад российскому телевидению.

Напомним, что тело Джеймса Ле Мезюрье обнаружили на рассвете 11 ноября во дворе его дома в стамбульском районе Бейоглу (четыре года назад он с женой переехал жить в Турцию). Предварительной причиной смерти мужчины могло стать падение с балкона его квартиры.

"Белые каски" (официальное название – "Сирийская гражданская оборона") были созданы в Сирии в 2014 году. Известность организации принесло размещение в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах среди мирного населения в результате атак российских войск. Кроме того, она предоставила доказательства применения военными, подконтрольными режиму сирийского президента Башара Асада, химического оружия. Россия же это всячески пыталась отрицать.

"Амурский стрелок" устроил бойню в российском колледже

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы, которую устроил студент в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске.

"Информация пока предварительная, один погиб и трое пострадали. Ранены, предварительно, двое подростков и один молодой человек", – сообщил собеседник агентства "Интерфакс".

Напавший на Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства начал стрельбу после того, как его выгнали из аудитории за опоздание. Через какое-то время он вернулся с пятизарядным ружьем в руках и начал стрелять. По словам однокурсников, он стрелял жертвам в спину, а затем застрелился.

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Подробности этого страшного инцидента выяснились позднее, когда очевидцы рассказали о расстреле. "Амурским стрелком", как его успели окрестить в российских СМИ, оказался 19-летний студент учебного заведения Даниил Засорин. Об этом рассказала его преподавательница Валерия Манушкова, на уроке которой случился инцидент.

"У нас была практическая работа, и все ребята сидели за компьютерами. Даниил пришел, спустя минут 20, наверное, от начала пары. Он зашел в кабинет, встал в дверях, был в застегнутой куртке, в руках было ружье, в зубах – сигарета. Я краем глаза увидела, что кто-то зашел, поворачиваюсь – он стоит с ружьем. Я сразу встала, говорю: "Что ты делаешь?" Он сказал: "Иди отсюда". Потом был выстрел", – говорит педагог.

Когда Манушкова спряталась под парту, последовал второй выстрел. В ответ на просьбы женщины прекратить стрельбу Засорин снова приказал ей покинуть аудиторию.

"Я выбежала, побежала к охраннику. Сказала нажимать на "тревожные кнопки", вызывать полицию", – вспоминает преподавательница.

В полиции утверждают, что перед самоубийством "Амурский стрелок" вступил в перестрелку с правоохранителями.

"В результате оперативных действий сотрудников полиции стрелявший был заблокирован в одной из аудиторий… В ходе перестрелки нападавший был ранен, после чего покончил с собой", – заявил руководитель УМВД Амурской области РФ Николай Аксенов.

В тренде В российском колледже произошла стрельба: есть погибшие

Он подтвердил, что, помимо Засорина, пострадали еще четверо человек, один из которых скончался.

Тбилиси охватила вторая за последние полгода волна масштабных протестов

Грузинскую столицу охватила вторая за последние пять месяцев волна масштабных митингов. Место проведения то же — проспект Руставели у здания парламента. Причиной протеста стал провал голосования в парламенте Грузии по внесению конституционных поправок о выборах.

Видео: Reuters

Толчком для митингов послужил тот факт, что правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" провалила внесение изменений в конституцию, предусматривавших проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Эту идею предложил глава правящей партии Бидзина Иванишвили еще в июне.

До голосования в течение двух дней в парламенте велись напряженные дебаты. Как выяснилось во время рассмотрения законопроекта, далеко не все депутаты от правящей партии были согласны с законопроектом, разработанным однопартийцами. В основном против перехода на пропорциональную систему выступали мажоритарные депутаты от большинства. Их главным аргументом было то, что регионы потеряют связь с центром, и таким образом сельчане не смогут доносить свои проблемы до власти.

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Сразу после того, как "Грузинская мечта" провалила голосование, оппозиционные политики призвали своих сторонников выйти на улицу. Этот шаг правящей партии настроил против себя как представителей партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", так и членов политического объединения "Единая Грузия — демократическое движение", руководителем которой является ярый противник бывшего президента, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, и "Альянса патриотов Грузии", выступающих за осуждение режима Саакашвили.

На состоявшемся митинге оппозиционеры озвучили свое первое требование — проведение внеочередных выборов в парламент по пропорциональной системе, так как считают, что именно эта схема наиболее честно отобразит настроения общества в законодательном органе. На это требование уже ответили отказом в правящей партии. Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что о проведении внеочередных выборов "и речи быть не может".

Стало известно, когда в Гааге будут судить Гиркина

В 2020 году в Гааге состоится суд по делу катастрофы рейса МН17. Обвиняемым в этом деле будет экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин, заявил в Telegram-канале российский журналист Алексей Венедиктов. За ним закрепилась слава "связного" президента России Владимира Путина.

Также среди обвиняемых помимо Гиркина будет еще трое террористов — Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко.

"Будут привлечены к уголовной ответственности в связи с их предполагаемой причастностью к крушению авиалайнера рейса MH17. Уголовное дело будет рассматриваться в окружном суде города Гааги", – говорится в сообщении.

Первое судебное заседание состоится 9 марта 2020 года.

Facebook уничтожила миллионы постов с пропагандой терроризма, насилия и детской порнографией

В течение 2019 года социальная сеть Facebook удалила десятки миллионов постов, которые пропагандировали терроризм, суицид, насилие, а также которые содержали детскую порнографию, ненавистнические высказывания и информацию о наркоторговле. Об этом говорится в докладе, распространенном компанией.

В частности, сообщается, что "в третьем квартале 2019 года мы (Facebook – Ред.) удалили около 11,6 млн единиц информации", содержащей детскую порнографию. Также в третьем квартале 2019 года было удалено "около 4,4 млн единиц контента о наркоторговле" и "около 2,3 млн единиц контента о продажах огнестрельного оружия".

Кроме того, Facebook удаляет контент с демонстрацией и поощрением самоубийств. Так, за второй и третий квартал было удалено около 4,5 млн единиц подобного контента. В социальной сети также удаляется более 98% информации, связанной с пропагандой терроризма. Но в то же время сотрудники Facebook признают, что технологии по контролю за контентом "несовершенны", и "ошибки все же могут происходить".

В докладе подчеркивается, что соцсеть "будет продолжать инвестировать в автоматизированные методы борьбы с террористическим контентом", что "позволит повысить точность удаления контента" и "поможет одновременно защищать контент, в котором осуждается разжигание ненависти".

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