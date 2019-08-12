Количество погибших от тайфуна в Китае продолжает расти

Около пяти миллионов человек в провинции Чжэцзян пострадали, и более миллиона человек были эвакуированы в безопасные места

/ Фото: Getty Images, AFP

Число погибших в результате тайфуна "Лекима" в Китае возросло до 32, а еще 16 человек пропали без вести. Об этом стало известно из заявления местных властей, сообщает BBC.

По данным китайских чиновников, около пяти миллионов человек в провинции Чжэцзян пострадали, и более миллиона человек были эвакуированы в безопасные места.

По сообщениям государственных СМИ, большая часть смертей произошла в городе Вэньчжоу, где ливни привели к оползню.

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Тайфун "Лекима" обрушился на Вэньлин, между Тайванем и финансовой столицей Китая Шанхаем, в субботу рано утром. В воскресенье он распространился на север Китая, и двигался до восточного побережья.

Из-за наводнений были повреждены здания и автомобили.

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В провинции Чжэцзян от "Лекимы" пострадал урожай и 34 тыс. домов. Прямые экономические потери от стихийного бедствия составляют 14,57 млрд юаней.

Ранее мы писали о 30 погибших.

Ранее мы сообщали, что супертайфун "Лекима" обрушился на материковую часть Китая. Он уже достиг побережья восточной провинции Чжэцзян. Скорость ветра в его пределах достигает около 50 м/с.

Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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