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Количество погибших в результате обвала двух зданий в Бразилии возросло

Сегодня, 23:23

Еще 16 человек считаются пропавшими без вести

Фото: AFP

Количество погибших в результате обвала двух многоэтажных жилых домов в Рио-де-Жанейро (Бразилия) выросло до восьми человек. Еще 16 жителей считаются пропавшими без вести, передает Associated Press.

Спасатели продолжают поисковую операцию и разбирают завалы. Представители пожарной охраны не исключают, что под обвалившимися зданиями все ещё могут оставаться выжившие.

Жители прилегающих зданий были эвакуированы из-за угрозы обрушения.

Напомним, два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.


Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения. 

Ранее мы писали, что проливные дожди продолжают уносить человеческие жизни в Бразилии. Только за последние дни в стране выпало более 70% месячной нормы осадков. От непогоды больше всего пострадали города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Кроме того, власти Рио-де-Жанейро уже ввели режим чрезвычайного положения. В городе закрыты все школы, а местных жителей просят не покидать дома без надобности, а тех, чьи дома подтопило – ждать спасателей.

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Тег Бразилия, дом, жертвы, Рио-де-Жанейро, обрушение

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