Количество пострадавших в протестах в Джакарте превысило 900 человек

Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы

Фото: AFP

Количество пострадавших в результате беспорядков в Джакарте превысило 900 человек, при этом 8 погибли. Такие данные приводит столичный департамент здравоохранения.

"Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки", — указывается в сообщении. По данным ведомства, почти половина обратившихся в больницы — молодые люди мужского пола в возрасте 20-29 лет.

Как отметили в департаменте здравоохранения, число погибших увеличилось до восьми, ранее было известно о семерых. По данным полиции, некоторые скончались от огнестрельных ранений, а кто-то — от ранений, нанесенных тупыми предметами.

Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто — 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами и подали иск в Конституционный суд. По их словам, непосредственно во время голосования, а впоследствии и подсчета голосов были обнаружены массовые нарушения, которые повлияли на исход выборов.

Ситуация в стране обострилась после того, как 17 мая полиция сообщила об аресте десятков подозреваемых в терроризме.

По данным полиции, задержанные имели связи с экстремистской группировкой "Исламское государство". Их подозревают в планировании взрывов на демонстрациях во время объявления результатов избирателей.

Эксперты называли выборы в Индонезии самым масштабным однодневным голосованием в мире. В этом году впервые выборы президента, двухпалатного парламента, а также региональных и местных законодательных органов в Индонезии проходили в один день.

В стране работало 800 тысяч избирательных участков, на которых работали около шести миллионов людей. Как следствие, умерли 272 сотрудника, которые были вовлечены в организации и проведении выборов, еще в 1878 заболели от переутомления, связанного с ненормированной работой.

В Индонезии проживает 263 миллиона людей, из них около 229 миллионов мусульман. Около 193 миллионов людей, в том числе 80 миллионов рожденных после 1980 года, имеют право голоса.





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