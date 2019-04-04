Количество жертв наводнений в Иране возросло до 70 человек

Четыре человека пропали без вести, еще 768 человек по всей стране получили ранения

Фото: AFP

Количество жертв наводнений в Иране возросло до 70 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/62b/335/5ca62b3353483.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/62b/335/5ca62b3353483.jpg 2019-04-04T19:05:00+03:00 Другие страны Четыре человека пропали без вести, еще 768 человек по всей стране получили ранения

Количество жертв наводнения в Иране возросло уже до 70 человек, 4 человека пропали без вести, еще 768 человек по всей стране получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency. Накануне сообщалось о 62 жертвах наводнения.

"Жертвами возникших в результате проливных дождей селей и наводнений в Иране стали 70 человек. Из них в провинции Фарс погибли 23, в Лурестане 14, Гюлистане 8, Мазендеране 5, Хамадане 5, Северном Хорасане 3, Кохгилуйе и Бойерахмеде 3и, Хорасан Резеви, Симнане, Хузистане, Кирманшахе, Иламе, Куме, Исфахане, Казвине и Зинджане по 1 человеку", – сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир-Хусейн Коливенд.



Коливенд подчеркнул, что 4 человека в Хузистане, Мазендеране и Лурестане пропали без вести, 768 человек по всей стране получили ранения.



Отметим, что в 25 провинциях Ирана с 17 марта наблюдаются проливные дожди, которые привели к возникновению масштабных селей и наводнений.

Ранее агентство отмечает, что представитель иранского Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджеба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали.

Также ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Количество жертв наводнений в Иране возросло до 70 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.