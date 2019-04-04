Количество жертв наводнений в Иране возросло до 70 человек
Четыре человека пропали без вести, еще 768 человек по всей стране получили ранения
Количество жертв наводнения в Иране возросло уже до 70 человек, 4 человека пропали без вести, еще 768 человек по всей стране получили ранения. Об этом сообщает Anadolu Agency. Накануне сообщалось о 62 жертвах наводнения.
"Жертвами возникших в результате проливных дождей селей и наводнений в Иране стали 70 человек. Из них в провинции Фарс погибли 23, в Лурестане 14, Гюлистане 8, Мазендеране 5, Хамадане 5, Северном Хорасане 3, Кохгилуйе и Бойерахмеде 3и, Хорасан Резеви, Симнане, Хузистане, Кирманшахе, Иламе, Куме, Исфахане, Казвине и Зинджане по 1 человеку", – сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Ирана Пир-Хусейн Коливенд.
Коливенд подчеркнул, что 4 человека в Хузистане, Мазендеране и Лурестане пропали без вести, 768 человек по всей стране получили ранения.
Отметим, что в 25 провинциях Ирана с 17 марта наблюдаются проливные дожди, которые привели к возникновению масштабных селей и наводнений.
Ранее агентство отмечает, что представитель иранского Управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями Муджеба Халиди сообщил, что в результате наводнения в Иране погибли не менее 57 человек и еще 478 пострадали.
Также ранее сообщалось о 45 жертвах, из которых 21 человек погиб в городе Шираз (южная провинция Фарс).
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