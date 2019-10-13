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Количество жертв тайфуна в Японии увеличилось до 35

13 октября, 21:32

Япония усилила спасательные действия, чтобы помочь тем, кто выжил после тайфуна

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Вследствие тайфуна "Хагибис", который считается самым мощным за последние 60 лет в Японии, погибли не менее 35 человек, пропавшими без вести считаются 17 человек, а травмированными вследствие стихии – 180.

Ранее сообщалось о 26 погибших.

Об этом сообщает Kyodo.

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"В воскресенье Япония усилила спасательные действия, чтобы помочь тем, кто выжил после тайфуна, который принес рекордное количество дождевых осадков, вызвавших затопления жилых районов, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, через день после того, как тайфун "Хагибис" поразил Токио и другие города в центральных, восточных и северо-восточных регионах Японии, 17 человек все еще считаются пропавшими без вести.

Около 27 000 членов сил самообороны Японии были направлены в пострадавшие регионы.

Отмечается, что тайфун обрушился на полуостров Идзу, расположенный к юго-западу от Токио. Сначала там шли сильные дожди, начались наводнения и оползни. Метеослужбы предупредили о вероятности "тяжелых последствий" урагана, а также ввели высшую степень опасности для агломерации Токио. Власти обратились с призывом к 7,3 млн человек покинуть свои дома. Без света уже остались 750 тысяч домов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях этот же супертайфун двигался и на Южную Корею. Временами скорость ветра достигала 133 км/ч.

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Япония жертвы стихия тайфун

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