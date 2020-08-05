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Количество жертв трагедии в Бейруте резко подскочило

5 августа, 20:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Минздраве насчитали уже больше 130 погибших в результате взрыва в морском порту столицы Ливана

В столице Ливана, где накануне прогремел мощнейший взрыв, продолжают подсчитывать жертв трагедии.

Ссылаясь на заявление Министерства здравоохранения Ливана, телеканал Al Jazeera сообщил, что число погибших в результате взрыва аммиачной селитры в морском порту Бейрута достигло 135 человек.

Кроме того, количество пострадавших также выросло – до 5 тысяч человек. Ранее сообщалось о 113 и 4 тысячах погибших и раненых соответственно.

Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. Вероятнее всего, они находятся под завалами зданий, разрушенных и поврежденных из-за взрыва.

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Тем временем министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми заявил, что власти страны отказались от международной помощи в расследовании причин случившегося.

"Мы не нуждаемся в участии международных экспертов в расследовании взрыва в Бейруте, наши следователи имеют все компетенции", — сказал он.

Несмотря на то что директор порта и глава таможенной службы Ливана неоднократно просили переместить 2,7 тыс. тонн селитры, которые хранились на портовом складе, глава МВД отказался признавать собственную ответственность за трагедию.

"Все доклады по происходящему до меня не доходили, я не знал об этом досье, а я не закрываю глаза на любое дело", — уверяет Фахми.

Напомним, что местные власти оценивают ущерб, который трагедия нанесла городу, в 3-5 млрд долларов, что составляет почти 2% годового ВВП всего Ливана.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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