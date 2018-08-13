Количество жертв взрывов в Сирии увеличилось до 39

По меньшей мере 39 человек погибли в результате серии взрывов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает 112.ua.

"Мониторинговые миссии и корреспонденты утверждают, что десятки людей пропали без вести. По меньшей мере 39 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате взрыва", – говорится в сообщении.

Согласно некоторым СМИ, число убитых может быть больше.

Ранее сообщалось о 45 раненых. Причины взрывов выясняются.

Напомним, сирийские ПВО сообщили о сбитом израильском беспилотнике.

Также мы писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна находится на последнем этапе подготовки к новой военной операции в Сирии.

"Мы на последней стадии подготовки к приобщению к регионам в Сирии, где мы обеспечили стабильность посредством "Щита Евфрата" и "Оливковой ветви", новых регионов. С божьей помощью в ближайшем будущем мы освободим и новые территории, обеспечив на них безопасность", – сказал Эрдоган.

Кроме того, сообщалось, что в Сирии уничтожен глава разработки химоружия для Асада.