Количество жертв землетрясения в Индонезии возросло

Сегодня, 02:38

Многие из жертв были из северной и западной части Ломбока

фото AFP
фото AFP

Количество погибших в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок возросло до 82 человек. Многие из жертв были из северной и западной части Ломбока.

Ранее сообщалось о 39 погибших, среди них, по меньшей мере, один ребенок. Травмы получили 52 человека. Землетрясение разрушило множество зданий и оборвало линии электропередач.

Напомним, на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0. В центре уточняют, что землетрясение произошло на глубине 20 км. Эпицентр располагался в 49 км к северо-востоку от города Матарам.

Напомним, 29 июля на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. После первого сотрясения были зафиксированы еще около 40 повторных подземных толчков. Эпицентр находился в 47 километрах к северо-востоку от столицы острова города Матарам. В результате мощного землетрясения погибли 14 человек, 162 пострадали. Большинство смертельных случаев и травм связаны с падением бетонных плит. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Не так давно в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6, 0. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 км.
Индонезия, землетрясение, эпицентр, погибший
Источник:

Reuters

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