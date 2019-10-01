Коллекцию спортивных машин семьи африканского диктатора продадут с молотка

Стоимость машин составляет около 19 миллионов долларов

В Швейцарии продадут с аукциона 25 спортивных автомобилей сына диктатора Экваториальной Гвинеи, вице-президента Теодорина Нгемы. Все лоты оценивают почти в 19 миллионов долларов.

Самый дорогой из лотов – белый спорткар Lamborgini Veneno Roadster 2014-го года выпуска. Стоит он около шести миллионов долларов.

Среди экспонатов – семь автомобилей Ferrari, три Lamborghini, пять Bentley, a также Maserati и McLaren. Машины были конфискованы у политика, поскольку куплены они были незаконно, а деньги с продажи пойдут на социальные программы в Экваториальной Гвинее.

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Напомним, ранее во Франции с аукциона продали лошадь, стоимость которой оказалась равна цене десяти квартир в центре Киева. Покупатель выложил свыше полутора миллиона евро за чистокровную английскую беговую лошадь.

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Гнедого коня приобрела компания, которую связывают с Мухаммедом Аль Мактумом – 70-летним шейхом, известным в качестве отличного наездника и владельца одного из крупнейших заводов по разведению лошадей.

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