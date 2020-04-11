Комендантский час в Анкаре и Стамбуле: куда обращаться украинцам в Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48 часов комендантского часа в 30 турецких городах

Находящиеся на территории Турции украинцы в связи с введением двухдневного комендантского часа в случае необходимости могут обращаться на горячие линии украинского посольства.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Дорогі громадяни України, які перебувають на території Туреччини – від сьогоднішньої ночі (00.00 11.04)до 24:00 12 квітня у 30 великих містах і Зонгулдаку оголошено комендантську годину- заборону виходу на вулицю впродовж 2 днів. У разі необхідності допомоги нагадую про гарячі лінії https://t.co/xaDtsYLDYx — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) April 10, 2020

"Дорогие граждане Украины, которые находятся на территории Турции-от сегодняшней ночи (00.00 11 апреля) до 24:00 12 апреля в 30 крупных городах и Зонгулдаке объявлен комендантский час – запрет выхода на улицу в течение 2 дней. В случае необходимости помощи напоминаю о горячих линиях", – написал посол в микроблоге Twitter.

Как сообщалось, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил о введении на 48 часов комендантского часа в 30 турецких городах в качестве меры борьбы с распространением нового коронавируса.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 47 тыс., умерли 1 006 человек, выздоровели 2 423.

А ранее в Турции ввели запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов. Также введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.

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