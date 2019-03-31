Коммунисты или фермеры: полиция Филиппин расстреляла 14 человек

Правозащитники винят сотрудников полиции в убийстве невинных фермеров, но те называют жертв мятежниками

Фото: Pixabay

Коммунисты или фермеры: полиция Филиппин расстреляла 14 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/09c/cfa/5ca09ccfa061d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/09c/cfa/5ca09ccfa061d.jpg 2019-03-31T13:58:00+03:00 Другие страны Правозащитники винят сотрудников полиции в убийстве невинных фермеров, но те называют жертв мятежниками

В результате вооруженного конфликта в центральной части Филиппин погибла группа людей. Как пишет Reuters, инцидент произошел 30 марта в провинции Восточный Негрос, где обыск дома полицией закончился перестрелкой с 14 людьми, которые в результате случившегося были убиты.

По версии правоохранительных органов, стражи порядка оборонялись от напавших на них повстанцев-коммунистов, поскольку "полиция не будет применять оружие, если нет угрозы их жизни".

В то же время, в правозащитной группе Northern Negros Alliance of Human Rights Advocates жертв перестрелки назвали обычными фермерами.

"Из-за того, что полиции не удается бороться с коммунистическими повстанцами, они направляют свои силы на фермеров и простых граждан, которых называют сторонниками повстанцев", – заявили активисты.

Несмотря на это, по данным полиции, во время обыска были найдены гранаты, пистолеты, винтовки и различные боеприпасы.

Напомним, что после победы на президентских выборах на Филиппинах в 2016 году президент Родриго Дутерте объявил войну наркоторговцам, в результате чего в стране начались массовые облавы, а правозащитники заявили о внесудебных казнях невинных людей.

Кроме того, сообщалось, что в ходе перестрелки с полицейскими на Филиппинах погиб мэр города Озамис Рейнальдо Пароджиног, которого Дутерте обвинил в причастности к наркотрафику. По словам стражей порядка, телохранители чиновника якобы первыми открыли по ним огонь.

Мы также писали о взрыве в одной из филиппинских мечетей, в результате которого не менее двух человек погибли и еще несколько пострадали.

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