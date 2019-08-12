Конца света не будет: Земле ничего не угрожает

Конца света ждали из-за столкновения с неизвестной планетой. О ее возможном существовании впервые заговорили 40 лет назад. Когда астроном Роберт Харрингтон с коллегами нашли странный космический объект. Его назвали сначала "планетой Икс", а впоследствии – Нибиру.

Вскоре после этого астроном скончался. А в NASA пытались опровергнуть любые слухи о неизвестном космическое теле.

"Планеты, о которой идет речь, не существует, поэтому столкновения не будет. Эта история тянется долгие годы и время от времени превращается в новые апокалиптические байки ...", – говорилось в официальном заявлении.

Пожалуй, с заявлением опоздали, потому что ярые поклонники НЛО подхватили теорию существования планеты – монстра. В соцсетях стремительно множатся снимки якобы неопознанных летающих объектов. Некоторые даже предполагают - это разведчики инопланетян с Нибиру. То есть получается, что это не просто планета – на ней есть жизнь.

А недавно появилась информация, что якобы эти пришельцы с Нибиру хотят уничтожить Землю. И по подсчетам горе-астрономов, конец света должен наступить ... сегодня.

В НАСА уверены – ни один из этих сценариев не имеет доказательств. И напоминает, как в 2012-м ждали апокалипсис по предсказанию древних Майя, а оказалось, что у них просто закончился календарь.

К тому же ученые признали, что их коллеги ошиблись. – могли спутать Нибиру с массивным кольцом мусора из камней и льда. Поэтому позиция астрономов неизменна – "планеты Икс" не существует. Поэтому Земле ничего не угрожает.

Как сообщалось, экс-сотрудник американского Геологического ведомства США Итан Троубридж уверен в существовании мистической "планеты Х" Нибиру и даже предрек Земле гибель. Он считает, что чудовищная гравитация загадочной планеты вызовет мощнейшие природные катаклизмы и сотрет с лица Земли все живое.

Напомним, еще в 2015 году в небе над США засняли "мифическую планету" Нибиру. В сети появилось видео, автор которого писала, что во время прогулки по дамбе заметила среди облаков таинственный огненный шар неподалеку от Солнца. Мелисса засняла и Луну, доказывая, что спутник Земли в тот момент находился в другой части неба.

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