Конфликт двух Корей: Сеул пошел на уступки Пхеньяну

На фоне эскалации в отношениях с северным соседом Южная Корея запретила работу двух неправительственных организаций, которые забрасывали КНДР листовками с антирежимной пропагандой.
Как сообщает Yonhap, южнокорейское Министерство объединения решило отзывать лицензии у организаций "Борцы за свободную Северную Корею" и "Кынсем" в попытке вновь наладить отношения с Пхеньяном.
Обе организации были основаны беженцами из Северной Кореи. Именно после того, как активисты забросили в КНДР воздушные шары с 500 тыс. листовок, по приказу сестры Ким Чен Ына был уничтожен межкорейский центр связи.
В Сеуле утверждают, что "Борцы за свободную Северную Корею" и "Кынсем" нарушили условия получения разрешений на деятельность и "подорвали политику правительства и его усилия по объединению страны".
Как утверждают в министерстве, распространение пропагандистских материалов в КНДР не входило в изначальные цели создания НПО, поставив под угрозу жизни и безопасность граждан и повлекло за собой нарастание напряженности на Корейском полуострове.
Напомним, что в ответ на распространение агитматериалов у Ким Чен Ына пригрозили также закрыть межкорейский промышленный парк в Кэсоне, направить войска в приграничные районы и возобновить военные учения на южной границе
Больше о конфликте Северной Кореи с соседями смотрите в видеосюжете:
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