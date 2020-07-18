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Конфликт Еревана и Баку: Анкара просит открыть архивы о геноциде армян

18 июля, 00:28

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Факт геноцида армянского народа признан многими государствами

В свете конфликта Еревана и Баку министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Стамбул ждет от Армении доступа к архивным документам, проливающим свет на трагичные для армян события 1915 года, – сообщает агентство "Анадолу".

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"Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Сегодня я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", – заявил Акар.

"Для того, чтобы заручится поддержкой крупных держав, армяне манипулировали общественным мнением, активно используя лобби-структуры", – считает он, говоря о событиях начала XX века.

Акар напомнил, что Анкара всегда высказывала готовность открыть свои архивы для других стран.

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Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

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Ранее сообщалось об новом обострении на границе Армении и Азербайджана.

Видео: Reuters

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Азербайджан Армения Турция архив геноцид конфликт

Источник: Интерфакс

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