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Конфликт Индии и Пакистана: в Исламабаде сделали заявление по применению ядерного оружия

Сегодня, 08:29

Применение ядерного оружия двумя странами приведет к взаимному уничтожению, заявили в Пакистане

Фото: AFP
Конфликт Индии и Пакистана: в Исламабаде сделали заявление по применению ядерного оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/726/378/5c7726378c704.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/726/378/5c7726378c704.jpg Другие страны Применение ядерного оружия двумя странами приведет к взаимному уничтожению, заявили в Пакистане

Война между двумя ядерными державами – Пакистаном и Индией – может привести к взаимному уничтожению двух стран. Об этом в пятницу заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши в интервью телеканалу CNN.

"Пакистан никогда не хотел эскалации напряженности и не хотел быть агрессором", - сказал Куреши, подчеркнув, что применение ядерного оружия двумя странами приведет к "взаимному уничтожению".

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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ТАСС

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