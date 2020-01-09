Конфликт Ирана и США: Генсек ООН заявил об угрозе войны в Персидском заливе

Мир не может себе позволить войну в Персидском заливе, заявил Гутерриш

/ Фото: AFP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает предпринять все необходимые усилия, чтобы избежать начала войны в Персидском заливе. Об этом заявил в среду официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь продолжит активные переговоры с вовлеченными сторонами, - сказал он. – Это наш общий долг – предпринять все усилия, чтобы избежать войны в Персидском заливе, которой мир не может себе позволить".

РанееИрак призвал США и Иран проявить сдержанность и уважать иракское государство.

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Напомним, что 8 января в Пентагоне подтвердили, что Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль, на которых, кроме американских войск, дислоцированы также солдаты международной коалиции.

В то же время, по данным военного командования Ирака, в общей сложности Иран выпустил 22 ракеты: пять по базе Эрбиль и 17 – по Айн-аль-Асад, две из которых не разорвались.

Более подробно об иранской атаке и реакции США на случившееся вы можете узнать в специальной хронике "Атака Ирана на американские базы в Ираке: все подробности, фото и видео" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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