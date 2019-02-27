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Конфликт на границе Индии и Пакистана: рухнул вертолет с военными

Сегодня, 11:02

В пакистанской армии утверждают, что не причастны к авиакатастрофе в индийском штате Джамму и Кашмир

Фото: AFP
Конфликт на границе Индии и Пакистана: рухнул вертолет с военными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/651/1a7/5c76511a74bf4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/651/1a7/5c76511a74bf4.jpg Другие страны В пакистанской армии утверждают, что не причастны к авиакатастрофе в индийском штате Джамму и Кашмир

В результате крушения транспортного вертолета российского производства Ми-17 на севере Индии погибли два человека.

Как сообщает издание Times of India, инцидент произошел в расположенном на границе с Пакистаном штате Джамму и Кашмир, где ранее этим утром потерпел крушение истребитель индийских Военно-воздушных сил.

Военное командование страны уточнило, что погибшими были пилоты вертолета.

В армии Пакистана уже заверили, что не имеют отношения к случившемуся.

Кроме того, Исламабад отрицает появившуюся в индийской прессе информацию о сбитом многоцелевом истребителе F-16 ВВС Пакистана.

"Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16", – сообщил представитель Вооруженных сил республики генерал-майор Асиф Гафур.

Напомним, что ранее  ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, один из которых упал на пакистанской территории. Ранее сообщалось о задержании одного пилота сбитого самолета, но Гафур рассказал о новом задержанном.

"Два пилота были арестованы, один из них получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение, где ему окажут необходимую медпомощь, второй находится под стражей", — добавил он.

Отметим, что официальная реакция Нью-Дели на случившееся остается неизвестной.

Как мы уже писали, новый виток эскалации между двумя ядерными государствами стала удар индийских ВВС по лагерю боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

Также сообщалось об авиакрушении двух индийских самолетов в штате Карнатака во время подготовки к главной индийской авиационно-космической выставке Aero India 2019.

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Тег Индия, Пакистан, крушение, самолет, вертолет, авиакатастрофа, авиаудар

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Источник:

ТАСС

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