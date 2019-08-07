Конфликт Пакистана и Индии обострился: страны выслали послов

Пакистанцы протестуют против изменения статуса Кашмира в Индии / Фото: AFP

В ответ на изменение Индией статуса спорного региона Кашмир Пакистан отозвал своего посла из Нью-Дели и выдворил индийского посла из Исламабада.

Как сообщил пакистанский министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши, соответствующее решение было принято на заседании Совет национальной безопасности страны 7 августа.

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"Наших послов больше не будет в Нью-Дели, а их коллег выдворят домой", – цитируют главу МИД пакистанские СМИ.

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Помимо того, по словам Куреши, Исламабад замораживает переговоры по двустороннему торговому соглашению с Индией.

Напомним, что 5 августа индийский министр внутренних дел Амит Шах сообщил в парламенте, что глава государства отменил действие статьи 370 Конституции, которая предоставляла особый статус штату Джамму и Кашмир.

Шах предложил парламенту законопроект о разделении Джамму и Кашмира на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Это позволит жителям других регионов Индии приобретать землю в Джамму и Кашмире, лишит территорию своего флага, а также, как и в других частях страны, зарезервирует место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств.

Позже в этот же день инициативу одобрили в верхней палате индийского парламента, а на следующий день – в нижней.

Ранее в этом году Кашмир стал эпицентром обострения между двумя государствами - Индия и Пакистан обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишилось двух военных самолетов.

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