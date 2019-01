Конфликт президента и оппозиции в Венесуэле вышел на новый уровень: что сейчас происходит в стране //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/90d/5cc/5c490d5cc7448.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/90d/5cc/5c490d5cc7448.jpg 2019-01-24T02:45:00+02:00 Другие страны Сотни тысяч венесуэльцев вышли на акции против Мадуро

Противостояние оппозиционной Национальной ассамблеи и правительства Венесуэлы, идущее уже несколько лет, на этой неделе вылилось в острейший политический кризис. Спикер однопалатного парламента Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны, несмотря на наличие действующего главы государства Николаса Мадуро.

США, Канада и несколько крупных стран Латинской Америки, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию и Чили, заявили, что признают Гуайдо временным главой республики. Мадуро, вновь вступивший в должность главы государства 10 января, расценил действия председателя Национальной ассамблеи как попытку государственного переворота.

События развиваются на фоне крупнейших с 2017 года митингов оппозиции. Сразу в нескольких городах Венесуэлы манифестации переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами, сопровождающиеся человеческими жертвами.

О намерении объявить себя и. о. президента Венесуэлы Гуайдо объявил еще 11 января, на следующий день после инаугурации Мадуро. Тогда же парламент принял резолюцию, которая объявила венесуэльского лидера "узурпатором". После этого оппозиция сообщила о созыве 23 января общенациональной акции протеста, на которой спикер и принес символическую присягу главы государства.

"Клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно 333-й и 350-й статьям Конституции, и обещаю не прибегать к насилию", — заявил Гуайдо перед участниками митинга в Каракасе.

Верховный суд Венесуэлы, последовательно выступающий в поддержку решений исполнительной власти, обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой "принять меры" против представителей парламента в связи с "узурпацией функций исполнительной власти".

Буквально через считанные минуты после символической присяги Гуайдо его признал и. о. главы государства Дональд Трамп. Хозяин Белого дома отметил, что США не рассматривают какой-либо конкретный план действий в отношении официального Каракаса, однако добавил, что "все варианты допустимы".

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон призвал Мадуро покинуть свой пост и передать власть Гуайдо. По последней информации, и. о. президента Венесуэлы признали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, а также Организация американских государств. Россия отказалась это сделать.

На фоне этого власти Мексики сообщили, что по-прежнему считают Мадуро президентом Венесуэлы. О поддержке действующего правительства также объявили Куба и Боливия, последовательные союзники Каракаса в латиноамериканском регионе.

Вооруженные силы Венесуэлы также не признают спикера оппозиционной Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Такое заявление в "Твиттере" в среду сделал вице-президент и глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

"Солдаты Родины не признают президента, навязанного нам под влиянием чужих интересов и самопровозглашенного вне закона. Вооруженные силы защищают Конституцию и являются гарантом национального суверенитета", — написал министр.

На фоне стремительно развивающихся событий Мадуро обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца Мирафлорес. Около этого здания в среду собрались участники митинга, созванного сторонниками правительства в пику оппозиционерам. "Мы защищаем право на само существование нашей Боливарианской Республики, нашей родины. Правительство, которое я возглавляю, будет защищать суверенитет страны любой ценой", — заявил Мадуро.

Он обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с этой страной. По его словам, "империалистическое правительство США руководило операцией по навязыванию [венесуэльцам] государственного переворота и установлению марионеточного правительства".

"Политика правительства Дональда Трампа против Венесуэлы заключалась в попытке разделить страну, попытаться разрушить ее демократические институты и попробовать навязать правительство неконституционными средствами", — подчеркнул Мадуро. Он добавил, что у дипломатического персонала США есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Венесуэльский лидер призвал всех жителей Венесуэлы "активно защищать право на мир, гармонию, спокойствие". "Нет насилию и нет госперевороту!" — добавил Мадуро.

С раннего утра 23 января в венесуэльских городах продолжались масштабные манифестации. Несмотря на призывы не допустить насилия, которые прозвучали и от Мадуро, и от Гуайдо, в ряде случаев эти митинги переросли в беспорядки и столкновения с правоохранительными органами и Национальной гвардией.

