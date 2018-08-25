Конфликт веганов и мясников во Франции набирает обороты

Во Франции, где ранее два человека погибли в результате нападения неизвестного с ножом, городской совет Кале отменил фестиваль веганов Calais Vegan, который был запланирован на 8 сентября. Решение принято из-за "крайне агрессивных угроз" со стороны охотников и фермеров. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Local.

Власти города сообщили, что опасаются по поводу общественного порядка. Они заявили, что были вынуждены отменить мероприятие, чтобы "гарантировать общественную безопасность и защитить организаторов и посетителей".

Организаторы заявили, что мэр города принял решение отменить фестиваль, "поскольку охотники и фермеры объединили силы в отчетливой угрозе того, что случится, если мероприятие состоится".

Напомним, во Франции вегетарианцы устраивают массовые погромы в мясных магазинах, обвиняя мясников в жестоком обращении с животными. Активисты таким образом призывают людей отказаться от употребления мясной продукции.

Мы ранее писали, что вредно или полезно есть мясо – вечное противостояние вегетарианцев и мясоедов. Корреспонденты "Сегодня" взвесили все за и против.

Стоит отметить, что британка Кейт Буллен набила на лице татуировку "vegan" в честь вегетарианства. Такой поступок вызвал шквал негодования среди пользователей Сети.