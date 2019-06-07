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Конституционный суд Молдовы обязал Додона 10 июня распустить парламент

7 июня, 20:00

Президент Молдовы должен назначить дату досрочных выборов

Президент Молдовы Игорь Додон
Президент Молдовы Игорь Додон. Фото: Getty Images

Президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство. Такое решение вынес в пятницу Конституционный суд Молдовы.

Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента.

Напомним, президент Молдовы заявил, что готов распустить парламент. В Молдове по истечении почти трех месяцев после парламентских выборов нет парламентского большинства.

Ранее Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и ожидает с ним встречи. Президенты договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем.

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Тег парламент, Молдова, Конституционный суд, Додон, Игорь Додон

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Источник:

Интерфакс

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