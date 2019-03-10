Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов

Из-за политических разногласий между партиями пока не ясно, удастся ли какой-либо из политсил сформировать правительство

Фото: AFP

Конституционный суд Молдовы утвердил результаты выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/324/dcc/5c7324dcc9149.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/324/dcc/5c7324dcc9149.jpg 2019-03-10T03:05:00+02:00 Другие страны Из-за политических разногласий между партиями пока не ясно, удастся ли какой-либо из политсил сформировать правительство

Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля.

Также суд утвердил мандаты депутатов, избранных и по партийным спискам, и в одномандатных мажоритарных округах, пишет Радио Свобода.

Также после многочасового рассмотрения Конституционный суд отклонил жалобы избирательного блока Acum ("Сейчас"), который добивался отмены результатов голосования в нескольких одномандатных округах, в частности в двух, созданных специально для жителей Приднестровья.

Таким образом, в новом парламенте Молдовы будут представлены пророссийская левацкая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия противоречивого олигарха Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия "Шор" еще одного противоречивого предпринимателя и политика Илана Шора (7) и еще три независимых депутаты (всего 101).

Из-за политических разногласий между партиями пока не ясно, удастся ли какой-либо из политсил сформировать правительство – неудача может повлечь за собой необходимость новых досрочных выборов.

Напомним, что в этом году избирательный процесс в Молдове отличался от предыдущих. Если раньше выборы проходили по пропорциональной системе, то сейчас ее заменили на смешанную: из 101 члена парламента 50 пройдут по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Также, как мы уже писали, президент Украины Петр Порошенко заявил, что от российской агрессии страдают и Молдова, и Украина, но в 2019 году будет особая угроза – Москва попытается повлиять на выборы в обеих странах, используя все возможные гибридные инструменты и прокремлевские силы.

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