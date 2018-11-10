Контракт Индонезии и России на покупку истребителей оказался под угрозой срыва

Контракт между Индонезией и Россией о покупке 11 истребителей Су-35 находится под угрозой срыва из-за американских санкций.

Об этом заявил официальный представитель ВВС Индонезии Новян Самега изданию Jane's 360.

По словам чиновника, если Вашингтон введет ограничения против Индонезии, страна будет вынуждена закупить "западные истребители". Представитель ВВС добавил, что в этом случае Индонезия не будет иметь другого выбора, кроме как разорвать уже подписанный контракт с Россией.

Как известно, Индонезия заключила контракт о поставке 11 российских Су-35 в феврале, через несколько месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который предполагает введение санкций в отношении российской военной промышленности и покупателей российской военной техники.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. В свою очередь, помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Тем временем в США предупредили, чем Турции грозит покупка С-400 у России.