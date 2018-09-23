Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Сегодня, 16:05

Ранее планировалось, что A500 "Донбасс" и A830 "Корец" должный зайти в Азовское море около 15:00

Фото: mil.in.ua
Фото: mil.in.ua

Корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500  "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следуют из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

"Украинские военные корабли поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и Крым (Крымский мост)", – говорится в сообщении.

Информацию о прохождении кораблей украинских ВМС подтвердил так называемый генеральный директор "госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков на своей странице в "Facebook".

"Украинская "эскадра" вошла в канал в 13:50 мск и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!" – написал он.

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Ранее из бердянского морского порта навстречу украинским кораблям, следующим из Одессы в Бердянск мимо Керченского пролива, направились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Как известно, судно и буксир, которые 20 сентября отправились с походом из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Одессе в Бердянск, станут там основой новосозданной военно-морской базы украинского флота в Азовском море

Проход украинских судов сопровождает береговая охрана ФСБ России в оккупированном Крыму.

Кроме того, ВВС США направили к проливу самолет-разведчик для осуществления патрулирования.
корабли, Керченский мост, ВМС Украины

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