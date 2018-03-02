Корейцев заставят меньше работать и больше рожать

Сегодня, 04:05

Согласно принятому законопроекту, рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных

фото pixabay.com
фото pixabay.com

Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о сокращении рабочей недели с 68 до 52 часов. Планируется, что он также поможет увеличить рождаемость в стране, сообщает The Guardian.

Закон вступит в силу в июле и будет применяться в первую очередь к крупным компаниям. Сокращение рабочих часов — инициатива недавно избранного президента Мун Чжэ Ина. В начале года он увеличил минимальную заработную плату на 16 процентов.

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Согласно принятому законопроекту, рабочая неделя будет состоять из 40 часов основного времени и 12 сверхурочных. Граждане до 18 лет смогут работать 35 часов в неделю вместо 40. По оценкам экспертов Экономического исследовательского института Южной Кореи, новый закон обойдется работодателям в 11 миллиардов долларов в год.

В Южной Корее самые длинные рабочие недели среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), за исключением Мексики. В ОЭСР не входят Китай и Индия, которые, по оценкам экспертов, работают больше всех.

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Ранее в Германии предложили ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний.

Ранее сообщалось, что украинцы все реже задерживаются на работе и посвящают ей свои выходные и все больше начинают ценить личное время. Многие перешли на альтернативные способы заработка – удаленную работу или фриланс.
закон, рождаемость, южная корея, ОЭСР, рабочий день, национальное собрание
Источник:

Lenta.ru

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