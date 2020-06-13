Королева Елизавета II отпраздновала день рождения: яркие фото

Королева празднует день рождения два раза в год

В Великобритании отметили официальный день рождения королевы Елизаветы II. Однако из-за эпидемии коронавируса церемония, которая обычно насчитывает сотни военнослужащих, прошла в урезанном виде. Об этом сообщает BBC.

Так, в честь королевы в Виндзорском замке дали небольшой военный парад. Настоящий день рождения королева Елизавета II отмечает 21 апреля, в этом году ей исполнилось 94 года.

Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.

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Напомним, что Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике, когда каталась верхом на горном пони. Ее увлечение верховой ездой началось еще в 4-летнем возрасте, когда она получила в подарок свою первую лошадь. Королева ежегодно посещает скачки, а ее дочь и внучка даже соревновались на Олимпийских играх.

Кроме того, королева Великобритании, Елизавета II призвала граждан страны к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса. В частности, королева выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

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