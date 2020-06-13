Українська
$ 26,6
30,17
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Королева Елизавета II отпраздновала день рождения: яркие фото

13 июня, 16:53

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Королева празднует день рождения два раза в год

В Великобритании отметили официальный день рождения королевы Елизаветы II. Однако из-за эпидемии коронавируса церемония, которая обычно насчитывает сотни военнослужащих, прошла в урезанном виде. Об этом сообщает BBC.

Так, в честь королевы в Виндзорском замке дали небольшой военный парад. Настоящий день рождения королева Елизавета II отмечает 21 апреля, в этом году ей исполнилось 94 года.

Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.

Реклама

В тренде
Смертельное ДТП Михаила Ефремова и похороны Джорджа Флойда: главное в мире за неделю

Напомним, что Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике, когда каталась верхом на горном пони. Ее увлечение верховой ездой началось еще в 4-летнем возрасте, когда она получила в подарок свою первую лошадь. Королева ежегодно посещает скачки, а ее дочь и внучка даже соревновались на Олимпийских играх.

Кроме того, королева Великобритании, Елизавета II призвала граждан страны к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса. В частности, королева выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания парад королева Елизавета II

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видео
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видеоFun
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогнозДругие страны
В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о коронавирусе в мире
В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о коронавирусе в миреЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять