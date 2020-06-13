Королева Елизавета II отпраздновала день рождения: яркие фото

В Великобритании отметили официальный день рождения королевы Елизаветы II. Однако из-за эпидемии коронавируса церемония, которая обычно насчитывает сотни военнослужащих, прошла в урезанном виде. Об этом сообщает BBC.
Так, в честь королевы в Виндзорском замке дали небольшой военный парад. Настоящий день рождения королева Елизавета II отмечает 21 апреля, в этом году ей исполнилось 94 года.
Традиция отмечать день рождения дважды у британских монархов зародилась при короле Георге II в 1748 году, который родился 30 октября, но любил праздновать его летом.
Напомним, что Елизавета II впервые за время изоляции появилась на публике, когда каталась верхом на горном пони. Ее увлечение верховой ездой началось еще в 4-летнем возрасте, когда она получила в подарок свою первую лошадь. Королева ежегодно посещает скачки, а ее дочь и внучка даже соревновались на Олимпийских играх.
Кроме того, королева Великобритании, Елизавета II призвала граждан страны к решимости и самодисциплине в связи с распространением коронавируса. В частности, королева выразила благодарность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк