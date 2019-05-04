Короля Таиланда Маха Вачиралонга официально короновали

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года – на 50-й день после смерти своего отца

Фото: AFP

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован в субботу в Бангкоке. Трансляцию церемоний коронации ведут телеканалы страны.

Рама Х водрузил Великую корону победы весом 7,3 кг. После этого главный брамин вручил ему королевскую золотую пластину с полным официальным титулом, королевские регалии, древние ордена и другие атрибуты наивысшей власти.

Рама X взошел на престол 1 декабря 2016 года – на 50-й день после смерти своего отца, правившего королевством на протяжении 70 лет. По решению монарха церемония коронации была отложена.

Ранее сообщалось, что тайский король Маха Вачиралонгкорн сделал неожиданное заявление за несколько дней до коронации. Дело в том, что мужчина решил жениться на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн. Хотя ранее королевский дворец Таиланда опровергал все сообщения об отношениях Сутхиды и Рамы Х. Reuters сообщает, что Маха был трижды женат, у него семеро детей.

По данным издания, 40-летняя Сутхида является главой личной охраны тайского короля. Раньше она работала стюардессой авиакомпании Thai Airways, а после была назначена исполняющей обязанности командира охраны семьи наследного принца Вачиралонгкорна. Рама Х также даровал ей титул Тануинг (Леди).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Короля Таиланда Маха Вачиралонга официально короновали". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"