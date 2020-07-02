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Коронавирус "атаковал" Южную Корею: что произошло

2 июля, 05:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Но за сутки не зафиксировано летальных исходов

В Южной Корее медики выявили 54 случая заражения коронавирусом за сутки, общее количество инфицированных в стране возросло до 12 904. Об этом свидетельствуют опубликованные данные центра контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, – пишет ТАСС.

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Ранее сообщалось о 43, а еще раньше о 51 случае заражения. Большинство их приходится на столичный регион. По данным ведомства, за сутки не зафиксировано летальных исходов, общее число умерших с начала пандемии составляет 282. Из больниц выписан 71 пациент, всего выздоровели 11 684.

Также власти Республики Корея констатировали начало второй волны заражений коронавирусом в стране. На фоне продолжающегося роста числа инфицированных в так называемых кластерах власти намерены рассмотреть вариант ужесточения профилактических мер по всей стране, в частности введения трехуровневой системы карантинных мероприятий.

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Первый случай коронавируса в Южной Корее был зафиксирован в январе этого года. На какое-то время страна стала одним из очагов распространения коронавируса. Люди выстраивались в километровые очереди за масками.

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жертвы Южная Корея заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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