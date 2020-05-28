Коронавирус атакует Бразилию: количество смертельных случаев перевалило за 25 тысяч человек

Число летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, в Бразилии превысило 25 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные цифры официальной статистики.

За сутки зарегистрировано 1 086 смертей после инфицирования, их общее число достигло 25 598. Причины еще 4,1 тыс. смертей, предположительно также связанных с коронавирусом, выясняются. Всего в стране выявлено 411 821 случай инфицирования, из которых 20 599 за сутки. Более 167,5 тыс. пациентов выздоровели.

Очагом распространения инфекции в стране являются штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 90 тыс. инфицированных и более 6,7 тыс. умерших. Вторым регионом по числу заразившихся стал Рио-де-Жанейро (почти 42,4 тыс.), затем следует северо-восточная Сеара (более 37,2 тыс.). В этих штатах жертвами пандемии стали 4 605 и 2 671 человека соответственно.

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Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля — на следующий день после окончания традиционного карнавала — занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.

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