Коронавирус атакует: руководство Китая собралось из-за опасной болезни

Число заболевших пневмонией нового типа увеличилось до 1372 человек

/ Фото: Reuters

В Китае глава государства – Си Цзиньпин – собрал экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа, на котором призвал органы власти на всех уровнях усилить контроль за распространением вируса.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – сказал он. Тем временем, число подтвержденных случаев пневмонии возросло до 1372 человек, сообщает "Синьхуа".

Глава китайской Компартии подчеркнул, что "когда вспыхивает эпидемия, раздается команда, предотвращать и контролировать заболевание – это наша обязанность".

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"Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы. Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год (наступивший в ночь на 25 января. – Ред.)", – сказал Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые зафиксировали подозрение на коронавирус. Об исследовании каждого из случаев подозрения на коронавирус проинформируют население Украины, уверяют власти.

С масштабами распространения инфекции, методами борьбы, онлайн-картой и другими подробностями вы можете ознакомиться в специальной онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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