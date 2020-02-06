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Коронавирус беспощадно "косит" людей: 562 человека умерли

6 февраля, 01:30

Число инфицированных коронавирусом превысило 27,4 тыс. человек

/ Фото: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM/CDC/Handout via REUTERS

Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 27,4 тыс. человек, 562 жителя умерли. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

Ранее центральные власти зафиксировали 24,3 тыс. инфицированных.

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Добавим, что на круизном лайнере в Японии нашли коронавирус. Анализы показали наличие коронавируса как минимум у 10 пассажиров, сообщили в Минздраве Японии. На судне Diamond Princess в Иокогаме может быть не менее 20 граждан Украины. Есть ли среди заболевших украинцы, пока неизвестно. Напомним, что Diamond Princess с 3 февраля стоит на рейде у японского порта Иокогама. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров.

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Если вы, ваши знакомые или близкие оказались на борту судна Diamond Princess, вы можете рассказать об этом редакции "Сегодня" в комментариях под этой статьей либо в форме обратной связи.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений"

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Китай жертвы пневмония погибшие провинция коронавирус

Источник: ТАСС

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