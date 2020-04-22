Коронавирус будет с нами еще долго: глава ВОЗ испугал заявлением

Ситуация с эпидемией коронавируса в Западной Европе постепенно стабилизируется – количество новых заболевших и погибших пациентов здесь замедляется, зато увеличивается число выздоровевших.
Об этом на пресс-конференции 22 апреля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В большинстве стран Западной Европы, очевидно, показатели эпидемии стабильны или снижаются", – отметил глава ВОЗ.
В то же время он выразил опасения насчет ситуации с COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америках, а также Восточной Европе, к которой, как известно, относится и Украина. Гебрейесус подчеркнул, что большинство стран в упомянутых им регионах "находятся на ранних стадиях эпидемии".
"А в некоторых странах, которые пострадали в начале пандемии, теперь появляются новые случаи инфицирования. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами в течение длительного времени", – резюмировал Гебрейесус.
Стоит отметить, что ранее в этот день правительства Великобритании и Швеции сообщили о том, что их страны миновали пик эпидемии. Кроме того, многие другие европейские страны начали постепенно ослаблять карантинные меры.
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