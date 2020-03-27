Коронавирус для Лукашенко не помеха: Беларусь отпразднует День победы

Подготовка к празднованию 9 мая в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее назвал коронавирус психозом, заявил, что в стране пройдут все запланированные к 75-летию победы СССР в Великой отечественной войне мероприятия. Об этом он заявил во время посещения предприятия "Белгипс", передает "Белта".

Работники предприятия спросили у Лукашенко, не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Победы. Президент Беларуси заверил: "Нет, не затеряется".

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По его словам, подготовка в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в связи с распространением в мире коронавируса белорусские объекты легкой промышленности переориентировались на производство защитных масок для лица.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о возможной отмене парада 9 мая в этом году в связи с распространением коронавируса по России и другим странам пока не принималось, но такая возможность обсуждается.

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