Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Коронавирус для Лукашенко не помеха: Беларусь отпразднует День победы

27 марта, 12:28

Денис Беспалов

Подготовка к празднованию 9 мая в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее назвал коронавирус психозом, заявил, что в стране пройдут все запланированные к 75-летию победы СССР в Великой отечественной войне мероприятия. Об этом он заявил во время посещения предприятия "Белгипс", передает "Белта".

Работники предприятия спросили у Лукашенко, не затеряется ли в негативном информационном потоке тема празднования юбилея Победы. Президент Беларуси заверил: "Нет, не затеряется".

Реклама

По его словам, подготовка в стране продолжается, и никакие запланированные мероприятия не отменяются.

В тренде
"Если есть 500 евро, то вы улетите": в Милане застряли украинские заробитчане

Ранее новости "Сегодня" писали, что в связи с распространением в мире коронавируса белорусские объекты легкой промышленности переориентировались на производство защитных масок для лица.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о возможной отмене парада 9 мая в этом году в связи с распространением коронавируса по России и другим странам пока не принималось, но такая возможность обсуждается.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь День победы 9 мая Александр Лукашенко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 27 марта и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 марта
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 27 мартаЕвросоюз
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробности
ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом: подробностиДругие страны
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от
Хантавирус: в Китае человек впервые умер от "крысиной" инфекцииДругие страны
"О них никто не позаботился": 129 украинцев застряли в ДоминиканеУкраина
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...