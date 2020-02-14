Коронавирус добрался до Африки

/ Фото: REUTERS/Aly Song

В минздраве Египта подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса, сообщают египетские СМИ.

Отмечается, что это первый подтвержденный случай заболевания этим вирусом на территории Африки.

Заболевший не является египтянином. Информации о его гражданстве не приводится. Пациент в настоящее время проходит лечение в больнице.

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В министерстве указали, что уведомили Всемирную организацию здравоохранения и предприняли все необходимые превентивные меры.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВОЗ предлагает 8 правил безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

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Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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