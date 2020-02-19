Коронавирус добрался до Ирана: насколько все серьезно

Первоначальный анализ выявил два первых случая заболевания, вызванного коронавирусом, на территории Ирана. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.
"Первичный анализ показал положительные результаты в двух случаях", - сказал он. Джаханпур добавил, что "в настоящее время ведется дополнительная проверка, результаты которой будут объявлены позже".
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.
Тем временем, а Китай отправился спецборт, предназначенный для эвакуации украинских граждан из карантинной провинции Хубэй.
Отметим, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который сегодня ночью вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона.
Как уже сообщалось, официально подтверждено только два случая заражения украинцев: это два человека из экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они в медицинских учреждениях Японии. Их состояние улучшается, сообщают дипломаты. И уже на этой неделе их могут выписать, если анализы обоих пациентов подтвердят выздоровление.
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