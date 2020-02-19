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Коронавирус добрался до Ирана: насколько все серьезно

19 февраля, 15:49

Уже выявлены два случая заражения

Первоначальный анализ выявил два первых случая заболевания, вызванного коронавирусом, на территории Ирана. Об этом заявил глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур.

"Первичный анализ показал положительные результаты в двух случаях", - сказал он. Джаханпур добавил, что "в настоящее время ведется дополнительная проверка, результаты которой будут объявлены позже".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

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Тем временем, а Китай отправился спецборт, предназначенный для эвакуации украинских граждан из карантинной провинции Хубэй.

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Отметим, военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета, который сегодня ночью вылетел в Ухань для эвакуации наших граждан из охваченного эпидемией китайского региона.

Как уже сообщалось, официально подтверждено только два случая заражения украинцев: это два человека из экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они в медицинских учреждениях Японии. Их состояние улучшается, сообщают дипломаты. И уже на этой неделе их могут выписать, если анализы обоих пациентов подтвердят выздоровление.

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Иран Китай коронавирус

Источник: ТАСС

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