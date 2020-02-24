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Коронавирус добрался еще до двух стран: подробности

24 февраля, 09:12

Заболевание выявлено у людей, которые ранее посетили Иран

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Бахрейне. Об этом сообщило Бахрейнское информационное агентство со ссылкой на Минздрав королевства.

По информации ведомства, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Он, а также все, кто контактировал с зараженным, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме.

Также три первых случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в понедельник в Кувейте. Об этом сообщило агентство KUNA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

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Отмечается, что все зараженные прибыли из города Мешхед в Иране, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных является 53-летним гражданином Кувейта, второй – 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено. Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.

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Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР, по данным ВОЗ, без учета Бахрейна и Кувейта случаи заражения были выявлены в 28 странах.

Как сообщалось, по меньшей мере 170 тысяч чиновников Китая приняли участие в заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с распространением нового коронавируса, которое состоялось в режиме видеоконференции.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" .

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бахрейн Китай коронавирус

Источник: ТАСС

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