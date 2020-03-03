Коронавирус добрался в новую страну: в Чили зафиксировали первый случай заражения

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера.
"Сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", — сказал он в обращении.
Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.
Состояние заболевшего не вызывает никаких опасений. Он будет находиться под наблюдением врачей у себя дома.
Напомним, что ранее Всемирный банк решил выделить 12 млрд долларов неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на коронавирус.
Также известный российский политик Владимир Жириновский предложил расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии. Он даже призвал временно приостановить мораторий на смертную казнь в России.
"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине", – сказал Жириновский.
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