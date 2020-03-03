Коронавирус добрался в новую страну: в Чили зафиксировали первый случай заражения

Заразился 33-летний врач, который ездил в Сингапур

В Чили медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

"Сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", — сказал он в обращении.

Речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур. "Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", — отметил глава государства.

Реклама

Состояние заболевшего не вызывает никаких опасений. Он будет находиться под наблюдением врачей у себя дома.

В тренде Вакцина против коронавируса и эскалация конфликта в Сирии: главные новости недели

Напомним, что ранее Всемирный банк решил выделить 12 млрд долларов неотложной помощи на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на коронавирус.

Также известный российский политик Владимир Жириновский предложил расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии. Он даже призвал временно приостановить мораторий на смертную казнь в России.

"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине", – сказал Жириновский.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама