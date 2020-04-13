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Коронавирус: глава ВОЗ предупредил о последствиях резкого ослабления карантина

13 апреля, 10:00

Денис Беспалов

Некоторые страны уже планируют отказ от ограничений, призывающих оставаться дома

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

"Я знаю, что некоторые страны уже планируют отказ от ограничений, призывающих оставаться дома", - сказал глава ВОЗ.

В то же время он подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным процессом, "если он не будет тщательно спланирован".

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"ВОЗ работает с пострадавшими странами над стратегиями постепенного и безопасного ослабления ограничений", - заявил глава организации.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны принимать во внимание ряд важных факторов при разработке стратегий по отказу от строгих ограничительных мер. По его словам, переход к менее строгим мерам должен контролироваться, а риск вспышки заболевания сведен к минимуму.

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В странах должны быть доступны надлежащие услуги в сфере общественного здравоохранения и медицинских услуг, должны проводиться профилактические мероприятия на рабочих местах, в школах.

Напомним, специальный представитель Генерального директора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро предупредил, что COVID-19 будет возвращаться небольшими вспышками до тех пор, пока не изобретут и не начнут массово использовать вакцину.

Согласно последним данным, в мире подтверждено более 1,85 млн случаев заражение коронавирусом, умерло более 114 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин ВОЗ коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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