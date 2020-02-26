Коронавирус косит людей: в Китае за сутки скончалось более полсотни человек

С декабря прошлого року число жертв коронавируса в Китае составило 2715 человек

В Китае за сутки произошло 52 случая смерти от пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19. Также медики выявили 406 новых заболевших.

Об этом заявил Госкомитет здравоохранения Китая.

С декабря 2019 года число жертв смертоносного коронавируса составило 2715 человек, зарегистрировано 78064 случаев опасного заболевания.

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Добавим, что все смерти за сутки зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. В этот же районе выявлен 401 из 406 заболевших по всему КНР.

Напомним, что с декабря прошлого гола от коронавируса в провинции скончались 2615 человек, заболели 65187 человек. Более 20,9 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

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Сейчас в больницах находятся 45,6 тыс. человек, состояние более 8,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. Более 29,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря 2019 года зарегистрировано 126 случай заболевания: в Гонконге – 85 (при двух случаях смертельного исхода и 18 выздоровевших), в Макао – 10 (при семи выздоровевших), на Тайване – 31 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Ранее сообщалось, что в США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение опасной болезнью.

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