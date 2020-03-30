Коронавирус мог распространяться среди людей десятилетиями – ученые

Коронавирус, который вызывает COVID-19, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавшей глобальный кризис в области здравоохранения. Об этом говорится в исследовании ведущих мировых вирусологов из Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии, сообщает South China Morning Post.

"Вполне возможно, что прародитель SARS-CoV-2 попал к человеку, приобретя геномные особенности посредством адаптации во время необнаруженной передачи от человека человеку", – говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.

Реклама

Читайте также: Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 марта

В тренде Роботы против коронавируса и отели для бездомных: главное в мире за неделю

Ученые считают, что новый коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время заражения у людей.

Ранее ученые из Университета Гонконга, сообщили, что новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше нуля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама