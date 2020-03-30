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Коронавирус мог распространяться среди людей десятилетиями – ученые

30 марта, 10:34

Денис Беспалов

Новый коронавирус способен на уникальную мутацию

Коронавирус, который вызывает COVID-19, мог спокойно распространяться среди людей в течение многих лет или даже десятилетий до внезапной вспышки, вызвавшей глобальный кризис в области здравоохранения. Об этом говорится в исследовании ведущих мировых вирусологов из Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии, сообщает South China Morning Post.

"Вполне возможно, что прародитель SARS-CoV-2 попал к человеку, приобретя геномные особенности посредством адаптации во время необнаруженной передачи от человека человеку", – говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Medicine.

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Ученые считают, что новый коронавирус способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-хозяев, но, вероятно, проявляется во время заражения у людей.

Ранее ученые из Университета Гонконга, сообщили, что новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше нуля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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