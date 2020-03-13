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Коронавирус могли завезти американские военные: в МИД Китая сделали громкое заявление

13 марта, 07:29

Тина Наринецкая

Ранее США обвинили Поднебесную в медленном реагировании на вспышку COVID-19

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь предположил, что коронавирусную инфекцию COVID-19 в Ухань могли завезти американские военные.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!", – написал дипломат в своем Twitter.

Отметим, что незадолго до этого заявления представители администрации США обвинили Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости. Власти Китая были оскорблены подобными комментариями.

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Ранее мы писали, что президента США Дональда Трампа не будут тестировать на коронавирус, несмотря на то, что инфекцию обнаружили у сотрудника президента Бразилии, сопровождавшего его на переговорах с главой США.

А вот президент Бразилии Жаир Болсонару проходит медицинские исследования и сдал тест.

Также напомним, что ранее коронавирус подтвердили у голливудского актера Тома Хэнкса и его жены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США обвинения военные коронавирус

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