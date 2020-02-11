Коронавирус может заразить две трети населения Земли – The Guardian

Большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус вирус примерно 2,5 людям

Фото Reuters

Эпидемия пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая, может распространиться примерно на две трети населения мира, если ее не контролировать. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус вирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%.

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"60% населения мира – это страшная, большая цифра", – заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Даже если общая смертность составляет всего 1%, что, как считает Люнг, число погибших будет огромным.

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Напомним, что ранее сообщалось, что число умерших от пневмонии в Китае перевалило за тысячу.

Недавно стало известно о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии. Также пятерых украинцев проверяют на коронавирус.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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